Fenice concerto di Capodanno tra le tensioni | Un successo continuo grazie alla Rai

È stato presentato questa mattina il concerto di Capodanno della Fenice, che per il 23º anno consecutivo sarà trasmesso su Rai1 a partire dalle 12. Un appuntamento consolidato che rappresenta un momento importante per la tradizione musicale italiana, garantendo un pubblico ampio e una continua attenzione, nonostante le sfide e le tensioni del settore.

È stato presentato questa mattina alla stampa il concerto di Capodanno della Fenice, che per il 23esimo anno sarà trasmesso su Rai1 (dalle 12.20 del 1 gennaio), su Radio3 e in tutta Europa dall'emittente franco-tedesca Arte. Una conferenza che, oltre alla parte artistica, ha affrontato anche.

