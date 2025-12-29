FdI sdogana il concerto di West | Chance di promozione per la città
Fratelli d’Italia difende l’organizzazione del concerto di Kanye West a Reggio Emilia, sottolineando le opportunità di promozione per la città. La posizione del partito mira a contestualizzare le polemiche recenti, attribuendole a tensioni politiche interne alla sinistra. La discussione si concentra ora sugli aspetti culturali e di sviluppo locale, lasciando da parte le controversie legate alle dichiarazioni del rapper.
Fratelli d’Italia sdogana il concerto reggiano di Kanye West – il rapper discusso per le sue simpatie filonaziste – e riconduce le polemiche di questi giorni a tensioni tutte interne alla sinistra. "Ben venga anche il concerto di Kanye West alla Rcf Arena se può rappresentare una ulteriore opportunità di promozione turistica e di visibilità internazionale per Reggio Emilia, a maggior ragione alla luce di un contesto cittadino segnato da dati allarmanti sul turismo, che vedono la nostra città arretrare rispetto alle altre realtà dell’ Emilia-Romagna ", dicono dal partito. "Bloccare o delegittimare eventi di qualsiasi natura per ragioni meramente ideologiche, per le ennesime liti tutte interne alla sinistra, in virtù di una presunta patente di legittimità democratica di cui qualcuno ancora in questa città si sente titolare, significa continuare sulla strada dell’immobilismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
