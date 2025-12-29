FC 26 Galeno Jolly Invernale 86 | come sbloccare l’ala con 5 stelle skill e 94 di velocità

La Sfida Creazione Rosa FC 26 Galeno Jolly Invernale 86 permette di ottenere un'unità con 5 stelle skill e 94 di velocità. EA Sports ha introdotto questa sfida dedicata a Galeno, esterno brasiliano del Porto, offrendo l’opportunità di sbloccare e integrare questa carta nel proprio team. Ecco come completare la sfida e massimizzare il potenziale del giocatore.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Galeno, l'esterno brasiliano del Porto. In questa versione Jolly Invernale, il giocatore riceve un upgrade fondamentale alle 5 stelle abilità, diventando una delle opzioni più divertenti e letali per chi cerca imprevedibilità sulla fascia sinistra. Analisi tecnica: velocità pura e dribbling d'élite. Galeno è da sempre una carta nota per la sua rapidità estrema, ma questa versione da 86 lo porta a un livello superiore. Con 94 di velocità, è quasi impossibile da riprendere una volta lanciato in campo aperto. Il controllo palla e l'agilità, supportati ora dalle 5 stelle skill, lo rendono perfetto per chi ama puntare l'uomo e creare superiorità numerica.

