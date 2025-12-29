FC 26 Ella Toone Jolly Invernale 87 | la nuova regina del centrocampo con 5 stelle abilità e 92 di dribbling

EA Sports presenta FC 26 Ella Toone Jolly Invernale 87, una carta dedicata alla centrocampista del Manchester United e dell’Inghilterra. Con 5 stelle abilità e 92 di dribbling, questa sfida Creazione Rosa (SBC) permette di aggiungere una figura di rilievo al proprio team. La nuova disponibile offre un’opportunità di valorizzare le proprie formazioni con una giocatrice di grande qualità e versatilità.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Ella Toone, pilastro del Manchester United e della nazionale inglese. Questa versione Jolly Invernale trasforma la centrocampista in una vera “skillatrice” d’élite grazie all’upgrade alle 5 stelle abilità, rendendola una delle opzioni più tecniche e divertenti per la tua mediana. Analisi tecnica: agilità pura e visione di gioco. Ella Toone si presenta con una carta da 87 che brilla per il controllo palla. Il suo 92 di dribbling unito a un’ottima velocità (87) le permette di sgusciare tra i difensori con estrema facilità. Anche sotto porta è molto affidabile grazie a un solido 85 di tiro, mentre l’ 86 di passaggio la rende una rifinitrice perfetta. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

