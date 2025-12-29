Far West a Prato | commando irrompe in un locale con pistole e fucili e spara al soffitto

A Prato, nella notte del 29 dicembre, un gruppo di quattro uomini armati ha fatto irruzione in un’associazione culturale di via dei Fossi, sparando al soffitto. L’episodio, avvenuto alle 2:30, sembra avere finalità intimidatorie e coinvolge cittadini cinesi. Si tratta di un episodio che evidenzia tensioni e rischi legati a dinamiche interne alla comunità locale, richiedendo attenzione e approfondimenti da parte delle autorità competenti.

PRATO – Un altro assalto a scopo intimidatorio in un locale di Prato frequentato da cinesi. Questa mattina (29 dicembre) alle 2,30 all’interno di una associazione culturale di via dei Fossi quattro uomini cinesi armati di pistole e fucili hanno fatto ingresso, allo scopo di colpire un loro connazionale. Hanno esploso due colpi verso il soffitto del locale; poi, si sono allontanati. La procura ha assunto la direzione delle indagini per individuare le ragioni della condotta e di identificate gli autori. Le investigazioni vengono effettuate con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Jolo e del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Far west sulla Statale 16: commando assalta portavalori, erano armati di fucili e kalashnikov Leggi anche: Armi alla polizia locale di Ortona, protesta il Pci: "Ritorno al Far West, non è distribuendo pistole che si costruisce sicurezza" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prato, un ex militare arrivato dalla Cina nel commando della «guerra delle grucce»: era latitante da 9 mesi, fermato per tentato omicidio - Un 36enne originario della Cina, Nengyin Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare cinese, è stato fermato a Padova dopo 9 mesi di ricerche da parte della procura di Prato: secondo gli ... corrierefiorentino.corriere.it Arrestato per tentato omicidio un ex militare cinese: era nel commando della “mafia delle grucce” - Nengyin Fang, 36 anni, ex militare dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese, è stato arrestato a Padova in un ristorante nella periferia della città del Santo. laprovinciapavese.gelocal.it OLD WILD WEST PRATO Se riconosci tutti questi piatti al primo colpo sei: a) un habitué b) un intenditore c) molto affamato d) tutte le precedenti #OldWildWest #Magnifici4 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.