Famiglie evacuate in via Lucera scatta la gara di solidarietà | pasti caldi per sfollati

Domenica 28 dicembre, dodici famiglie sono state evacuate da una palazzina di via Lucera a causa di danni strutturali. In risposta, sono state avviate iniziative di solidarietà per fornire pasti caldi e supporto agli sfollati. Questo gesto dimostra la pronta collaborazione della comunità nel fronteggiare situazioni di emergenza, offrendo assistenza a chi si trova momentaneamente senza una sistemazione sicura.

Prime iniziative solidali per le 12 famiglie evacuate nella giornata di ieri, domenica 28 dicembre, da una palazzina di via Lucera dichiarata 'a rischio' per via di lesioni e scricchiolii della struttura. La prima iniziativa lanciata sui social è del pastificio 'L'arte nella Pasta' di Foggia che.

