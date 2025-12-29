Famiglia nel bosco un Capodanno senza festeggiamenti

Nathan si avvicina al Capodanno in modo semplice, trascorrendo la serata nel bosco in solitudine. Il giorno successivo avrà la possibilità di incontrare brevemente la sua famiglia, in un giorno di visita come molti altri. Questa situazione riflette un modo sobrio e tranquillo di vivere le festività, senza eccessi o aspettative particolari, concentrandosi sui momenti autentici e sulla routine quotidiana.

Si avvicina il capodanno e Nathan si prepara a passarlo da solo. Potrà vedere la sua famiglia per un'oretta il primo gennaio, che peraltro coincide con un normale giorno di visita.

Famiglia nel bosco, figli separati dai genitori anche a Capodanno. Su istruzione tutrice propone la scuola pubblica - Trascorreranno anche il Capodanno separati dal papà Nathan i tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti che dal 20 novembre sono in casa famiglia insieme ... fanpage.it

La Festa di Capodanno Dei Bimbi ? | Coccole Sonore

Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli. Lo psichiatra Cantelmi solleva dubbi sui possibili traumi dei bambini allontanati dai genitori - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta. La mamma Catherine è preoccupata per loro: "I bambini lì dentro sono stressati". #Mattino5 x.com

