Famiglia nel bosco scontro sulla bronchite di una delle bimbe Lo psichiatra nominato dai genitori | Traumi potenziali

Una famiglia residente nel bosco di Palmoli, coinvolta in un procedimento giudiziario, continua a essere al centro di un acceso confronto con le autorità. La disputa riguarda la cura di una delle bambine, affetta da bronchite, e la nomina di uno psichiatra dai genitori, che evidenzia possibili traumi. La decisione dei magistrati di mantenere i tre fratelli in struttura ha alimentato il dibattito tra famiglia e istituzioni, suscitando preoccupazioni e riflessioni sulla tutela dei minori.

Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) non è chiuso e la decisione dei magistrati di lasciare i tre fratelli nella struttura, che li accoglie dal giorno dell'allontanamento, ha intensificato il confronto tra la famiglia e le istituzioni coinvolte nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Al centro dell'ultimo scontro c'è la gestione sanitaria di una delle gemelline di sei anni, a cui è stata diagnosticata una bronchite dopo l'ingresso nella casa famiglia di Vasto. Una patologia che, secondo le valutazioni mediche già agli atti, è stata considerata rilevante e ha assunto un peso significativo nel procedimento giudiziario.

