La famiglia nel bosco ha richiesto una nuova visita pediatrica per la loro figlia, Catherine Trevallion, dopo aver espresso dubbi sulla diagnosi di bronchite. La madre, Catherine Birmingham, ha sottolineato che la bambina non presenta i sintomi tipici di questa condizione e desidera un’ulteriore valutazione medica per chiarire la situazione.

I genitori della cosiddetta famiglia nel bosco hanno chiesto un’altra visita pediatrica per la figlia a causa dei dubbi da parte della mamma Catherine Birmingham. Dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, infatti, i tre figli della coppia sono stati accolti in una casa-famiglia. Qui, alla minore di sei anni, è stata diagnosticata una “bronchite con spasmi”. Una diagnosi, però, che non ha convinto la mamma, la quale non si era accorta di nulla nei giorni precedenti. Ecco perché, attraverso i suoi legali, ha deciso di richiedere una seconda visita di controllo. Richiesta che però è stata respinta dalla tutrice Maria Luisa Palladino, la quale ritiene che un nuovo parere sarebbe “superfluo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un’altra visita pediatrica per la figlia: “Non ha la bronchite”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole una seconda visita pediatrica per la figlia: «Non ha la bronchite». Il no della tutrice e i tempi dubbi

Leggi anche: “La bimba non ha la bronchite”, la famiglia nel bosco chiede seconda visita pediatrica ma viene negata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion chiede un secondo parere pediatrico: «Mia figlia non ha la bronchite». Ma la visita non viene approvata; Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: Abbiamo vissuto a stretto contatto; I «bimbi del bosco» restano nella casa famiglia.

Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole un’altra visita pediatrica per la figlia: “Non ha la bronchite” - La mamma ha chiesto un secondo parere medico perché nutre dei dubbi sulla prima visita ... tpi.it