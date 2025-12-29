Famiglia nel bosco Catherine Trevallion vuole una seconda visita pediatrica per la figlia | Non ha la bronchite Il no della tutrice e i tempi dubbi

Una famiglia nel bosco richiede una seconda visita pediatrica per la figlia di sei anni, Catherine Trevallion, che non presenta bronchite. La tutrice ha negato la richiesta, sollevando dubbi sui tempi e sulle motivazioni. La situazione mette in discussione le responsabilità di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, evidenziando le criticità nelle decisioni riguardanti la salute della bambina.

Una visita negata, una seconda opinione pediatrica sulla bronchite con spasmi della figlioletta di sei anni, con lo scopo di confermare agli occhi dei giudici e dell’opinione pubblica le mancanze di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. È questo il sospetto che i due difensori della coppia anglo-australiana hanno maturato negli ultimi giorni, in particolare dopo il muro innalzato dalla tutrice Maria Luisa Palladino a un nuovo consulto medico per la minorenne. Secondo Marco Femminella e Daniela Solinas, potrebbe essere stato un «no» strumentale a confermare la misura di allontanamento dei tre minorenni dai genitori e la loro permanenza nella casa famiglia di Vasto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “La bimba non ha la bronchite”, la famiglia nel bosco chiede seconda visita pediatrica ma viene negata Leggi anche: Famiglia nel bosco, le valutazioni nell’ordinanza sulla mancata riunificazione (per ora) a Natale: «Ignorata la bronchite acuta della figlia» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion chiede un secondo parere pediatrico: «Mia figlia non ha la bronchite». Ma la visita non viene approvata; Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Famiglia nel bosco, l'amica della mamma: Abbiamo vissuto a stretto contatto; I «bimbi del bosco» restano nella casa famiglia. Famiglia nel bosco, la bambina di sei anni soffre di bronchite: Catherine chiede visita da specialista ma tutor si oppone - Si torna a parlare della famiglia nel bosco, dopo che nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli legati ai contrasti tra la coppia e gli assistenti sociali. msn.com

Famiglia nel bosco, la figlia più piccola ha la bronchite, la madre chiede una seconda visita specialistica, ma la tutrice la respinge: «Non è opportuna» - La tensione tra la “famiglia nel bosco” Trevallion e gli assistenti sociali cresce ancora. leggo.it

Famiglia nel bosco, tensione in comunità tra Catherine e la tutor per la "bronchite con spasmi" della figlia - Famiglia nel bosco, i contrasti tra la madre Catherine Birmingham e gli assistenti sociali anche per la bronchite di una delle gemelline ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta. La mamma Catherine è preoccupata per loro: "I bambini lì dentro sono stressati". #Mattino5 x.com

Mattino 5. . Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta. La mamma Catherine è preoccupata per loro: "I bambini lì dentro sono stressati". #Mattino5 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.