False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza condannato il fedelissimo dei Casalesi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Salvatore Ammutinato, noto esponente del clan dei Casalesi, per false dichiarazioni relative al reddito di cittadinanza. La decisione si è basata sul ricorso presentato dall’interessato contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Questa vicenda evidenzia le conseguenze legali di dichiarazioni mendaci in ambito di sussidi sociali e il ruolo delle istituzioni nel contrasto alle frodi.

La settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Andrea Gentili, si è pronunciata sul ricorso proposto da Salvatore Ammutinato, 53enne di Casal di Principe, elemento di spicco del clan dei Casalesi gruppo Schiavone, contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli.

