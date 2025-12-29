Falconara chiusura col botto Lazio travolta sotto nove gol

La partita tra Falconara e Lazio si è conclusa con un risultato netto a favore dei padroni di casa, che hanno segnato nove gol contro uno della Lazio. La formazione del Falconara ha mostrato un’ottima organizzazione, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. Un risultato che evidenzia la superiorità della squadra locale in questa sfida, lasciando poche speranze agli avversari di recuperare nel corso dei novanta minuti.

9 LAZIO 1 OKASA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Colucci, Loth, Kondo, Gregori, Pirro, Pesaresi, Bordacchini. All. Domenichetti. LAZIO: Partene, Barca, Da Silva Machado, Brenda Moreira, Betinha; Conticelli, Pantano, Masaro, Siclari, Ruffini, Riccio, Monteiro. All. Chilelli, Arbitri: Minardi (Cosenza), (Ravenna); crono: Casola (San Benedetto del Tronto). Reti: 4’55’’ Ferrara (O), 9’41’’ Colucci (O), 10’58’’ Colucci (O), 19’32’’ Elpidio (O), 20’27’’ Betinha (L), 26’14’’ Isa Pereira (O), 27’22’’ Elpidio (O), 29’23’’ Elpidio (O), 35’05’’ Isa Pereira (O), 39’05’’ Kondo (O) Note: ammonite Elpidio (O), Conticelli (L), Betinha (L). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falconara, chiusura col botto. Lazio travolta sotto nove gol Leggi anche: Atletico Ascoli, chiusura col botto Leggi anche: Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano chiusura col botto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Falconara, chiusura col botto. Lazio travolta sotto nove gol. Falconara, chiusura col botto. Lazio travolta sotto nove gol - 9 LAZIO 1 OKASA : Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Colucci, Loth, Kondo, Gregori, Pirro, Pesaresi, Bordacchini. msn.com

Falconara: i Carabinieri restituiscono la refurtiva a un'anziana truffata - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.