Faicchio il 3 gennaio Concerto del Nuovo Anno nella Chiesa di Casali
Il 3 gennaio alle ore 19, nella chiesa di Casali a Faicchio, si terrà il Concerto del Nuovo Anno. L’evento rappresenta un’occasione per iniziare il nuovo anno con musica di qualità, offrendo un momento di condivisione e cultura per la comunità locale. La serata vedrà protagonisti Maura Minicozzi e Aldo Pareo, impegnati nel progetto “Synth & Soul – In a Christmas Dream”.
Comunicato Stampa Maura Minicozzi e Aldo Pareo protagonisti di “Synth & Soul – In a Christmas Dream” Il nuovo anno si apre all’insegna della grande musica con il Concerto del Nuovo Anno, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 19.30 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
