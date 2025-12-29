Il progetto dei facilitatori al pronto soccorso di Siena è stato sospeso, segnando un passo indietro rispetto alle iniziative di coinvolgimento del personale sanitario. La partecipazione più ampia prevista per migliorare le relazioni e prevenire situazioni di tensione dovrà essere ripensata, lasciando ancora incerto il futuro di questa misura innovativa.

Siena, 29 dicembre 2025 – ’Facilitatori’ di relazioni al pronto soccorso, (quasi) tutto da rifare. Figure importanti e innovative per prevenire eventuali aggressioni d el personale sanitario. E gettare acqua sul fuoco quando il clima si ’riscalda’, magari per le lunghe attese. E’ stato infatti predisposto un nuovo avviso pubblico dopo quello che era stato pubblicato dall’Azienda sanitaria ospedaliera di Siena sul proprio sito internet per 15 giorni, dal 12 novembre scorso al 27 dello stesso mese. Per la cronaca, alla scadenza erano arrivate alle Scotte 5 domande di partecipazione: ad ora il policlinico non ha proceduto a disporre in merito all’ammissione-esclusione dei candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Facilitatori’ al pronto soccorso. Fumata nera, nuovo avviso. “Così partecipazione più ampia”

