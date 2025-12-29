Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato per aver subito e tollerato, per paura di scatenare la sua furia, un lungo ciclo di violenze domestiche. La sentenza riconosce un rapporto segnato da soprusi, umiliazioni e abusi sessuali, perpetrati nel tempo e mantenuti sotto minaccia di morte. Un caso che evidenzia le difficoltà di chi vive in contesti di violenza e la necessità di interventi adeguati.

Quattro anni e 8 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. È quanto vale un lungo rapporto matrimoniale fatto di soprusi domestici prolungati e sistematici, punteggiato da violenze fisiche, umiliazioni pubbliche e abusi sessuali sotto minaccia di morte. Un quadro emerso da un insieme di denunce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento

