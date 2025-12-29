Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato per aver perpetrato violenze e abusi nel contesto di un lungo rapporto matrimoniale. La sentenza riconosce le numerose condotte di sopruso, tra cui violenze fisiche, umiliazioni e minacce di morte, che hanno caratterizzato il rapporto e causato gravi sofferenze alla vittima.

Quattro anni e 8 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. È quanto vale un lungo rapporto matrimoniale fatto di soprusi domestici, punteggiato da violenze fisiche, umiliazioni pubbliche e abusi sessuali sotto la minaccia di morte. Un quadro emerso da un insieme di denunce e da un intervento. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia", condannato marito violento

Leggi anche: “Kiev voleva scatenare la guerra tra Mosca e Nato”. La Russia svela il piano dell’Ucraina e dopo bombarda tutto il Paese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia, condannato marito violento; 'Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia', condannato marito violento; Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.