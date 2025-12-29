Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento

Un uomo è stato condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato per aver perpetrato violenze e abusi nel contesto di un lungo rapporto matrimoniale. La sentenza riconosce le numerose condotte di sopruso, tra cui violenze fisiche, umiliazioni e minacce di morte, che hanno caratterizzato il rapporto e causato gravi sofferenze alla vittima.

Quattro anni e 8 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. È quanto vale un lungo rapporto matrimoniale fatto di soprusi domestici, punteggiato da violenze fisiche, umiliazioni pubbliche e abusi sessuali sotto la minaccia di morte. Un quadro emerso da un insieme di denunce e da un intervento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: "Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia", condannato marito violento Leggi anche: “Kiev voleva scatenare la guerra tra Mosca e Nato”. La Russia svela il piano dell’Ucraina e dopo bombarda tutto il Paese Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia, condannato marito violento; 'Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia', condannato marito violento; Facevo tutto quello che voleva per non scatenare la sua furia condannato marito violento. ...inizia il walzer degli auguri... ne ho ricevuti da persone del tutto sconosciute già più di una settimana fa! ...però non sono tanto in vena di auguri, quest'anno... facevo scorrere la rubrica del telefono, quante persone, quanti amici non sento da mesi, forse anch - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.