Fabio Giomi | Mai chinare la testa per il quieto vivere questa vittoria è per tutti i lavoratori
Fabio Giomi, esponente sindacale, commenta con soddisfazione la recente sentenza emessa a Siena. Dopo un procedimento giudiziario, Giomi afferma di aver superato un momento difficile e sottolinea l'importanza di non rinunciare ai propri diritti. La vittoria rappresenta un esempio di determinazione per tutti i lavoratori e mette in evidenza il valore della tutela dei diritti nel mondo del lavoro.
Siena, 29 dicembre 2025 – “Mi sono tolto un peso”. Fabio Giomi è contornato da amici e sindacalisti quando, fuori dal tribunale di Siena, esulta per la sentenza appena pronunciata. Sarà reintegrato al lavoro. Dopo il licenziamento per il test del “finto cliente” a cui era stato a sua insaputa sottoposto, adesso potrà tornare al lavoro. Almeno sulla carta. “Non so ora come andranno le cose e quando tornerò al mio posto”, dice. Ma la soddisfazione è molta per quella che lui definisce una vittoria simbolica. La sentenza dispone non solo per Pam il reintegro di Giomi, ma anche il pagamento del danno subito e delle spese processuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
