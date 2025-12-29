Fabio Giomi licenziato dopo il test del carrello Prima udienza presidio al Tribunale | Nessuna sanzione

Fabio Giomi ha perso il suo posto di lavoro dopo aver sostenuto il test del carrello. Oggi si è svolta la prima udienza, con un presidio di protesta davanti al Tribunale di Siena. I manifestanti chiedono il reintegro del lavoratore e ribadiscono che non sono state applicate sanzioni. La vicenda desta attenzione sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulle procedure disciplinari nel settore.

Siena, 29 dicembre 2025 – "Nessuna sanzione!", "Reintegro del lavoratore!". Sono solo alcuni dei cartelli di protesta che sventolano davanti al Tribunale di Siena, polo civile, in via Camollia. È qui che è in corso il presidio di Cgil e Filcams mentre dentro al tribunale si svolge la prima udienza per il caso di Fabio Giomi, il cassiere Pam licenziato in seguito al test del carrello. Decine di persone si sono riunite davanti al tribunale per chiedere il ritiro immediato del licenziamento del dipendente, il suo reintegro e nessuna sanzione disciplinare nei suoi confronti. Si attende dunque l'esito dell'udienza.

