F1 Verstappen contro la Red Bull | il campione olandese difende Lawson

Max Verstappen commenta la recente retrocessione di Lawson in Red Bull, sottolineando che due gare sono un tempo insufficiente per valutare adeguatamente le capacità di un pilota. Il campione olandese si mostra equilibrato nel suo punto di vista, evidenziando l'importanza di un periodo più ampio per un giudizio obiettivo. La discussione si inserisce nel contesto delle strategie e delle decisioni all’interno del team.

Verstappen parla della retrocessione di Lawson in Red Bull, definendo "due gare troppo poche" per giudicare un pilota. Max Verstappen è tornato sull'argomento che ha fatto discutere in casa Red Bull. Si tratta della scelta del team di promuovere e poi retrocedere Liam Lawson dopo appena due Gran Premi. Il pilota olandese ha parlato in .

