Ex sede Inps acquisita dalla Città Metropolitana | Messina investe su patrimonio storico e servizi pubblici

La Città Metropolitana di Messina ha annunciato l’acquisizione dell’ex sede INPS di via Romagnosi, nell’ambito di un progetto volto a valorizzare il patrimonio storico e migliorare i servizi pubblici nella zona. Questa operazione si inserisce nelle strategie di riqualificazione e sviluppo del territorio, con l’obiettivo di offrire spazi e servizi più efficienti per la comunità locale.

La Città Metropolitana di Messina ha ufficializzato oggi l'acquisizione dell'ex sede INPS di via Romagnosi. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha firmato l'atto notarile che sancisce il passaggio di proprietà di un edificio di pregio situato in una delle zone più strategiche del centro.

