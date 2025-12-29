Ex sede Inps acquisita dalla Città Metropolitana | Messina investe su patrimonio storico e servizi pubblici

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana di Messina ha annunciato l’acquisizione dell’ex sede INPS di via Romagnosi, nell’ambito di un progetto volto a valorizzare il patrimonio storico e migliorare i servizi pubblici nella zona. Questa operazione si inserisce nelle strategie di riqualificazione e sviluppo del territorio, con l’obiettivo di offrire spazi e servizi più efficienti per la comunità locale.

La Città Metropolitana di Messina ha ufficializzato oggi l’acquisizione dell’ex sede INPS di via Romagnosi. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha firmato l’atto notarile che sancisce il passaggio di proprietà di un edificio di pregio situato in una delle zone più strategiche del centro. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Uffici e nuove aule, la Città metropolitana acquista immobile dall'Inps

Leggi anche: Tortorici-Messina: stop alla cessione diretta della strada, Città Metropolitana pronta a valutare gestione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Basile annuncia i regali di Natale: nuovi spazi a Messina.

ex sede inps acquisitaLa Città Metropolitana di Messina acquisisce l’ex sede INPS, Basile: "Un investimento strategico per il rilancio urbano e istituzionale" - 160 mq di superficie saranno restituiti alla collettività per ospitare uffici istituzionali, scuole o servizi essenziali ... messina.gazzettadelsud.it

Nuova cittadella della giustizia. Il ministero acquisisce l’ex sede Inps - Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, torna ad Ancona dopo quattro mesi per sancire il passaggio dell’ex sede Inps di piazza ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.