Ex Milan paura per Ocampos | paralisi facciale per l’ex rossonero il comunicato

Il Monterrey ha comunicato che l’ex Milan Lucas Ocampos ha subito una paralisi facciale. La notizia suscita preoccupazione, evidenziando un problema di salute che richiederà attenzione medica. La situazione è attentamente monitorata dalle fonti ufficiali, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con interesse gli sviluppi sulle condizioni dell’attaccante argentino.

Ricordate Lucas Ocampos? L'ex Milan soffre una paralisi facciale per causa virale - A un paio di settimane dall’inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha reso nota una notizia preoccupante riguardo allo stato. tuttomercatoweb.com

Monterrey, paralisi facciale di origine virale per Ocampos - Paralisi facciale di origine virale per Lucas Ocampos: il Monterrey annuncia le condizioni dell'attaccante ex Milan ... gianlucadimarzio.com

