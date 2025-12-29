Ex Milan paura per Ocampos | paralisi facciale per l’ex rossonero il comunicato

Il Monterrey ha comunicato che l’ex Milan Lucas Ocampos ha subito una paralisi facciale. La notizia suscita preoccupazione, evidenziando un problema di salute che richiederà attenzione medica. La situazione è attentamente monitorata dalle fonti ufficiali, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con interesse gli sviluppi sulle condizioni dell’attaccante argentino.

Il Monterrey ha condiviso una notizia alquanto preoccupante: Lucas Ocampos, argentino ex Milan, vittima di una paralisi facciale. Il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

