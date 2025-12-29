Ex edificio sotto sequestro diventa sede comunale dopo anni di contenzioso

Dopo anni di contenzioso, un ex edificio sotto sequestro è stato trasferito al patrimonio comunale. Ora, l’immobile è pronto a diventare una sede ufficiale per il Comune, segnando una fase di riqualificazione e utilizzo funzionale dello stabile. Questa operazione rappresenta un passo importante per l’amministrazione, che mira a valorizzare e ottimizzare gli spazi al servizio della comunità.

Un immobile acquisito al patrimonio comunale dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria è pronto a entrare ufficialmente in funzione al servizio dell'ente. L'amministrazione comunale di Casal di Principe, guidata dal sindaco Ottavio Corvino, ha infatti avviato l'ultimo passaggio tecnico.

