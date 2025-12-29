Eventi 30 dicembre

Il 30 dicembre ad Arezzo, presso la Scuderia Pan, si svolge una mattinata dedicata ai bambini e ai ragazzi. L’evento offre attività come l’alimentazione degli animali, passeggiate a cavallo, escursioni nel bosco e laboratori creativi ispirati alle festività natalizie. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aperto all’insegna della natura e della scoperta, in un ambiente tranquillo e adatto a tutte le età.

Arezzo - Alla Scuderia Pan mattinata stile campi estivi con tante attività per bambini e ragazzi. Daremo da mangiare a tutti gli animali, saliremo in sella ai pony, faremo passeggiate nel bosco e prepareremo piccoli oggetti ispirati alle festività natalizie.

Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: guida alla viabilità e agli eventi del 30 dicembre - La manifestazione si snoderà tra piazza Sant’Oronzo, con le esibizioni della Taranta, e Porta Napoli, dove un palco accompagnerà l’attesa del tedoforo. lecceprima.it

Bohemian Rhapsody ad alta quota: orchestra e rock per celebrare i Queen a Bardonecchia - Bardonecchia si prepara a vivere un nuovo inverno all’insegna della cultura con SCENA 1312, la rassegna che da anni anima la vita culturale della città con un programma ricco e trasversale di musica, ... torinotoday.it

Appuntamenti in agenda per domenica 28 dicembre

La programmazione natalizia del 28 dicembre In occasione delle feste di Natale, Amaranto Channel ha pensato una programmazione speciale! Questa sera andrà in onda: - Alle 19:55 lo speciale sul bilancio 2025 del CONI di Arezzo, con le parole del Del - facebook.com facebook

