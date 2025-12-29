Eventi 30 dicembre

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 dicembre ad Arezzo, presso la Scuderia Pan, si svolge una mattinata dedicata ai bambini e ai ragazzi. L’evento offre attività come l’alimentazione degli animali, passeggiate a cavallo, escursioni nel bosco e laboratori creativi ispirati alle festività natalizie. Un’occasione per trascorrere una giornata all’aperto all’insegna della natura e della scoperta, in un ambiente tranquillo e adatto a tutte le età.

Arezzo - Alla Scuderia Pan mattinata stile campi estivi con tante attività per bambini e ragazzi. Daremo da mangiare a tutti gli animali, saliremo in sella ai pony, faremo passeggiate nel bosco e prepareremo piccoli oggetti ispirati alle festività natalizie. L'iniziativa verrà fatta se. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

