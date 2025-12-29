Etna il cratere Nord-Est torna a eruttare dopo quasi 28 anni

Dopo quasi 28 anni di inattività, il cratere Nord-Est dell’Etna ha ripreso a eruttare, producendo fontane di lava e una nube eruttiva. Questo evento rappresenta il primo parossismo di questa apertura dopo un lungo periodo di silenzio. La riattivazione del cratere è un importante segnale di attività vulcanica che richiede attenzione e monitoraggio continuo.

Dopo quasi tre decenni di silenzio, il cratere Nord-Est dell'Etna è tornato protagonista con vere e proprie fontane di lava e l'emissione di una nube eruttiva, segnando il suo primo parossismo dopo circa 28 anni. A raccontarlo è il vulcanologo Boris Behncke dell' Ingv – Osservatorio Etneo di Catania, che ha commentato l'evento sui social sottolineando l'eccezionalità del fenomeno. Un cratere rimasto a lungo in disparte. Per anni, spiega Behncke, il Nord-Est era considerato un cratere poco attivo, limitandosi a brontolii in profondità e a qualche episodio di modesta attività stromboliana sul fondo craterico.

Etna, getti di lava alti 400 metri: attivi i crateri di Nord-Est - Secondo quanto riferisce l'Osservatorio etneo dell'Ingv, l'attività è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alte 300- tg24.sky.it

Etna 'stop and go', fontane di lava alte 400 metri da cratere Nord-Est - Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere ... ansa.it

Tg2. . Sull'#Etna continua l'emissione di cenere e lava dal cratere di nord est - facebook.com facebook

#Etna, continua l’attività stromboliana dal cratere #Voragine: colata ferma x.com

