Etna il cratere di Nord-Est torna al parossismo dopo quasi 28 anni | Il vecchietto si è svegliato

L’Etna, il più attivo dei vulcani italiani, ha ripreso a eruttare dal cratere di Nord-Est dopo quasi 28 anni. Questa nuova fase di attività si è manifestata con un parossismo, caratterizzato da fontane di lava che testimoniano la ripresa dell’attività esplosiva. L’evento sottolinea l’importanza di monitorare costantemente questo vulcano, che rappresenta un elemento naturale di grande rilevanza per la regione.

Alla fine ce l'ha fatta, questo vecchietto di cratere di Nord-Est, e ha fatto un po' di fontane di lava, vere fontane di lava, quindi un parossismo, il suo primo dopo quasi 28 anni". Così il vulcanologo dell'Ingv-Osservatorio etneo di Catania, Boris Behncke, su Facebook, parla del ritorno sulla.

Etna, getti di lava alti 400 metri: attivi i crateri di Nord-Est - Secondo quanto riferisce l'Osservatorio etneo dell'Ingv, l'attività è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alte 300- tg24.sky.it

Etna 'stop and go', fontane di lava alte 400 metri da cratere Nord-Est - Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con le sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere ... ansa.it

