Etna cala il livello di allerta | trabocco lavico in fase di raffreddamento

Il trabocco lavico dell’Etna, segnalato il 26 dicembre, ha cessato l’attività e si trova ora in fase di raffreddamento. Il livello di allerta è stato ridotto, indicando un miglioramento della situazione. La situazione resta sotto controllo e non sono previsti ulteriori sviluppi significativi nel breve termine.

