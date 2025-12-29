Etna cala il livello di allerta | trabocco lavico in fase di raffreddamento

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trabocco lavico dell’Etna, segnalato il 26 dicembre, ha cessato l’attività e si trova ora in fase di raffreddamento. Il livello di allerta è stato ridotto, indicando un miglioramento della situazione. La situazione resta sotto controllo e non sono previsti ulteriori sviluppi significativi nel breve termine.

"Il trabocco lavico segnalato il 26 dicembre sull'Etna non è più alimentato ed è in fase di raffreddamento. Lo rende noto l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Continua la consueta attività stromboliana dalle principali aree crateriche. Dal punto di vista. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

