Estrazioni del Lotto di lunedì 29 dicembre 2025 | la ruota di Napoli

Di seguito le estrazioni del Lotto di lunedì 29 dicembre 2025, con particolare attenzione alla ruota di Napoli. Le numerazioni sono state pubblicate e comprendono i numeri estratti per ciascuna delle principali città italiane e la combinazione nazionale. Questa lettura offre un aggiornamento puntuale sui numeri usciti, utile per analisi e strategie di gioco.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 24 10 25 02 22 CAGLIARI 59 47 31 87 06 FIRENZE 71 72 79 02 19 GENOVA 30 78 54 51 81 MILANO 29 21 76 70 24 NAPOLI 36 45 19 89 32 PALERMO 24 01 22 08 39 ROMA 55 52 72 29 42 TORINO 24 05 79 10 84 VENEZIA 22 87 14 25 12 NAZIONALE 03 86 13 20 32 10eLOTTO -.

