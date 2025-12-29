Ecco i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, 29 dicembre 2025. Ogni lunedì alle 20:30 si svolge l’estrazione di questo gioco, che offre la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. Di seguito, i numeri estratti e le informazioni utili per conoscere i risultati aggiornati.

Estrazione VinciCasa oggi 29 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 28 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 27 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 26 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 25 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 24 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 29 dicembre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 dicembre 2025

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 ottobre 2025

Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 29 novembre 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

VinciCasa: i numeri estratti nel doppio concorso del 20 e 21 dicembre; Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 28 dicembre 2025; Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 dicembre 2025; Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 dicembre 2025.

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 27 dicembre 2025: i numeri vincenti - Scopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di sabato 27 dicembre 2025. lastampa.it