La partita tra Estra Rimini e Dole si è conclusa con una netta vittoria degli avversari, lasciando riflettere sulla difficile situazione della squadra locale. La sconfitta, con un punteggio di 95-69, evidenzia le difficoltà attuali e la necessità di interventi mirati per migliorare le prestazioni e invertire il trend negativo.

DOLE 95 ESTRA 69 DOLE: Marini 22, Denegri 12, Pollone 11, Sankare 7, Camara 12, Leardini 8; Della Chiesa, Ronci 2, Simioni 10, Tomassini 11. All. Dell’Agnello. ESTRA PISTOIA: Saccaggi 16, Johnson 20, Knight 9, Alessandrini 2, Magro 4, Zanotti 10, Stoch, Gallo, Dellosto 8, Campogrande ne, Pinelli ne. All. Sacripanti. Arbitri: Foti, Tirozzi e Giovagnini. Parziali: 25-20, 45-34, 72-57. Note: tiri da due Rimini 2645, Pistoia 1938. Tiri da tre Rimini 1025, Pistoia 623. Tiri liberi Rimini 1316, Pistoia 1314. Rimbalzi Rimini 41, Pistoia 30. Così non va. Il girone d’andata è finito e ciò che è emerso in modo chiaro e netto è che questa squadra così com’è stata costruita non è competitiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Estra, a Rimini è una vera disfatta. L’andamento è da retrocessione

