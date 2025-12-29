estorsione mafiosa a un gioielliere di caserta cinque indagati e un arresto a luisago

Un'operazione antimafia ha portato all'arresto di una persona a Luisago, nel contesto di un'indagine sull'estorsione di 30mila euro a un gioielliere di Caserta. In totale, sono sei le persone coinvolte, con un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L’indagine evidenzia la presenza di un fenomeno criminale che coinvolge diverse località.

Luisago (Como), 29 dicembre 2025 – Un arresto anche a Luisago per l'estorsione da 30mila euro commessa nei confronti di un gioielliere di Caserta, in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha raggiunte sei persone. L'accusa di estorsione tentata e consumata, in concorso, aggravata dal metodo mafioso nei confronti dei sei indagati, ritenuti legati al clan Ligato-Lubrano, risulta legata alla pretesa di un Rolex da 30mila euro, che il commerciante ha dovuto consegnare. Le estorsioni andavano avanti dal 2008. Nel corso delle indagini è emerso che, nel periodo compreso tra 2008 e 2023, in seguito a pressanti richieste estorsive, la vittima avrebbe consegnato al clan oggetti preziosi per un valore complessivo stimato in circa 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

