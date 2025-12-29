Estorsione ad un gioielliere in 15 anni consegnati 70mila euro di monili

Un’indagine ha portato alla luce un caso di estorsione nei confronti di un gioielliere, che nel corso di 15 anni avrebbe consegnato circa 70.000 euro di monili. I dettagli emersi indicano un tentativo di intimidazione legato al rifiuto del commerciante di cedere gioielli e un orologio Rolex del valore di circa 30.000 euro. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di episodi di pressione illecita nel settore commerciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Erano in procinto di compiere un atto intimidatorio nei confronti di un gioielliere che si era rifiutato di consegnare gioielli e un orologio Rolex del valore di circa 30.000 euro, dopo peraltro aver già versato una tangente sempre in gioielli preziosi per 70 mila euro. È l'accusa nei confronti di sei presunti appartenenti al clan Ligato-Lubrano, operanti nel comune di Pignataro Maggiore e nell'area dell'alto e medio casertano. Sono stati fermati dai carabinieri per i reati di estorsione consumata e tentata su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tra gli arrestati il 30enne Lorenzo Lubrano, figlio del capoclan Vincenzo, ucciso, e gli esperti affiliati Giovanni Di Gaetano e Luigi Messuri, già incarcerati in passato per reati di camorra.

