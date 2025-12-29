Esposito Lautaro un amore da serie tv Nuova coppia titolare dell’Inter?

Esposito Lautaro sta attirando l'attenzione dei tifosi dell'Inter, con un legame che sembra crescere di giorno in giorno. La loro intesa sul campo e fuori potrebbe rappresentare una delle novità più interessanti della stagione. In questo articolo, analizzeremo i dettagli di questa possibile coppia titolare e il suo impatto sulla squadra.

Inter News 24 Esposito Lautaro, un amore che sboccia sempre più e sembra simile a quello di una famosa serie tv. Sono loro la nuova coppia titolare dell’Inter?. Il 2025 della Beneamata si chiude all’insegna di un binomio d’attacco tanto efficace quanto mediatico. La vittoria ottenuta contro l’Atalanta porta la firma di Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei meneghini, servito magistralmente da Pio Esposito, la promettente punta classe 2005 dotata di grande fisicità e visione di gioco. Questo successo permette alla squadra di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — di blindare il primato in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Lautaro, un amore da serie tv. Nuova coppia titolare dell’Inter? Leggi anche: Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare Leggi anche: Pio Esposito Inter, chance da titolare contro la Roma: può prendere il posto di Lautaro, il motivo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez micidiale (7,5), Esposito decisivo (7). Timido Luis Henrique (5,5); Da Marotta a Lautaro e Pio Esposito, gli auguri in coro ai tifosi. Zanetti: “Inter ti amo sempre”. Lautaro Martinez e la frase d'elogio a Pio Esposito in tv: "Date retta a me..." - Il capitano dell'Inter non ha lesinato parole cariche di stima per il giovane collega di reparto, autore dell'assist per il gol vittoria in trasferta contro l'Atalanta ... msn.com

Inter, Pio Esposito è già bomber totale. Dalla Serie A alle coppe - Ed è accaduto ieri, in un San Siro mezzo vuoto, eppure assai divertito dai frizzi e dai lazzi di questa allegra Inter B. gazzetta.it

Serie A, Pisa-Inter 0-2: doppietta di Lautaro - Dopo le sconfitte nel derby e in Champions contro l'Atletico, nella 13. sportmediaset.mediaset.it

Pio Esposito X Lautaro Martinez: l'intesa è sempre più vincente L'assist in Atalanta-Inter è il terzo della stagione che il 2005 fornisce al suo capitano 3 Prima di quello fatto a Bergamo che ha portato 3 punti pesantissimi ne era arrivato uno a Pisa e l'altro - facebook.com facebook

Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.