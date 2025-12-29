Esplosioni e furti agli ATM nel Napoletano | nuovi colpi a Scisciano Marigliano e Pomigliano

Nelle ultime ore nel Napoletano si sono verificati diversi tentativi di furto e furti effettivi agli sportelli ATM a Scisciano, Marigliano e Pomigliano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire gli eventi, che fortunatamente non hanno causato feriti. La situazione evidenzia la diffusione di episodi di criminalità nel territorio, con interventi in corso da parte delle forze dell'ordine.

In poche ore colpi e tentativi di furto in diverse località, indagini in corso. Nessun ferito. Ancora episodi di furti e tentati furti agli sportelli ATM nel Napoletano. A poche ore dal colpo messo a segno a Scisciano, dove alcuni malviventi hanno fatto esplodere l'ATM di una banca in via Ferrovia, portando via una somma in contante ancora da quantificare, si registrano altri episodi simili. A Marigliano, in via Vivaldi, ignoti hanno fatto esplodere l'ATM dell'ufficio postale, portando via l'intero dispositivo. Un secondo tentato furto è avvenuto in piazza Sant'Agnese, a Pomigliano d'Arco. Anche in questo caso i malviventi hanno provocato un'esplosione, ma non sono riusciti a portare via l'ATM della filiale del Credit Agricole.

