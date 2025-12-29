Esperimusme | Viaggio in una goccia di sangue!
Scopri le componenti del sangue attraverso un affascinante viaggio microscopico. Esplorerai globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, comprendendone le funzioni principali. Con materiali semplici, potrai creare un modellino che rappresenta queste cellule fondamentali, offrendo un modo semplice e educativo per conoscere il nostro corpo e il suo sistema circolatorio.
Globuli bianchi e rossi, plasma e piastrine: con l’aiuto dei microscopi scoprirai quali sono le componenti del sangue e comprenderai le loro funzioni! Con alcuni semplici materiali potrai costruire un modellino da portare a casa che rappresenta queste cellule fondamentali presenti nel nostro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: EsperiMusme di Halloween: "Sangue, globuli…e vampiri? Viaggio nella circolazione sanguigna"
Leggi anche: Lo screening neonatale per le malattie genetiche eseguito dalla d'Annunzio diventa un programma regionale: con una goccia di sangue si possono verificare 56 patologie
Hai mai sognato di fare un viaggio… dentro di te Al MUSME ti basta un visore VR per partire! Nel nostro percorso 3D potrai esplorare il corpo umano: entra nel cervello, viaggia tra cuore e polmoni e osserva da vicino ciò che ci tiene in vita. Sabato 6 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.