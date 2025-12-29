Esperimusme | Viaggio in una goccia di sangue!

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le componenti del sangue attraverso un affascinante viaggio microscopico. Esplorerai globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, comprendendone le funzioni principali. Con materiali semplici, potrai creare un modellino che rappresenta queste cellule fondamentali, offrendo un modo semplice e educativo per conoscere il nostro corpo e il suo sistema circolatorio.

Globuli bianchi e rossi, plasma e piastrine: con l’aiuto dei microscopi scoprirai quali sono le componenti del sangue e comprenderai le loro funzioni! Con alcuni semplici materiali potrai costruire un modellino da portare a casa che rappresenta queste cellule fondamentali presenti nel nostro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

esperimusme viaggio in una goccia di sangue

