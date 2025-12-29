Esperimusme | Viaggio in una goccia di sangue!

Scopri le componenti del sangue attraverso un affascinante viaggio microscopico. Esplorerai globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, comprendendone le funzioni principali. Con materiali semplici, potrai creare un modellino che rappresenta queste cellule fondamentali, offrendo un modo semplice e educativo per conoscere il nostro corpo e il suo sistema circolatorio.

