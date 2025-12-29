Esperimusme | A pieni polmoni!!
Sei pronto a scoprire come funziona il nostro apparato respiratorio? In questa introduzione, analizzeremo la struttura dei polmoni e il modo in cui l’ossigeno viene assorbito e distribuito nel corpo. Comprendere questo processo è fondamentale per apprezzare l’importanza della respirazione nella nostra vita quotidiana. Preparati a un viaggio nel mondo dei polmoni, per conoscere meglio il meccanismo che ci permette di vivere e muoverci.
Respira a fondo e preparati a un viaggio dentro i polmoni! Esplorerai la struttura e il funzionamento dell’apparato respiratorio per comprendere come l’ossigeno arriva a ogni cellula del tuo corpo, permettendoti di vivere e muoverti. Costruirai con noi, con alcuni semplici materiali, un modellino. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
