Esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan | schierate quattro navi
La Cina ha avviato esercitazioni militari con munizioni vere nelle acque intorno a Taiwan, coinvolgendo quattro navi della guardia costiera cinese. Taiwan conferma la presenza di queste imbarcazioni vicino alle proprie acque territoriali, segnalando un aumento delle attività militari nella regione. La situazione evidenzia le tensioni in atto tra le due parti e il ruolo strategico dell’area nel contesto geopolitico del Pacifico.
La Cina ha annunciato l’inizio delle esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno all’isola e dal canto suo, Taiwan afferma che quattro navi della guardia costiera cinese sono state avvistate vicino alle acque territoriali taiwanesi. Le quattro imbarcazioni «stavano navigando oggi vicino alle acque al largo delle coste settentrionali e orientali di Taiwan», ha affermato la guardia costiera taiwanese, aggiungendo di aver «immediatamente schierato grandi imbarcazioni per preposizionare le risposte nelle aree interessate» e di aver «inviato ulteriori unità di supporto». Taiwan ha condannato il ricorso alla «intimidazione militare» da parte della Cina dopo che Pechino ha annunciato importanti esercitazioni intorno all’isola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
