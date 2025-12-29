Escursionista muore sotto una valanga

Un escursionista è deceduto a seguito di una valanga in valle Aurina, sul Riesernock in Alto Adige, il 21 aprile. L’incidente si è verificato in un contesto di alta montagna, evidenziando i rischi legati alle condizioni naturali in quota. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e garantire la sicurezza delle attività in montagna.

21.04 Un'altra vittima in alta montagna. Un uomo è morto dopo che una valanga si è staccata in valle Aurina sul Riesernock in Alto Adige. Secondo una prima ricostruzione, una coppia di escursionisti stava rientrando a valle lungo il sentiero 8 "Arthur Hardegen",quando a circa 2.500 metri di quota si è staccata una slavina che ha trascinato l'uomo per 200-300 metri, mentre la moglie è solo stata sfiorata ed è rimasta illesa. Sul posto il Soccorso alpino con l'elicottero Pelikan, ma l'uomo era ormai deceduto.

