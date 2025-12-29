Escursioni musica e tradizioni dolciarie | a Ferentillo arriva il Dolce inverno tra le Rocche
A Ferentillo prende il via domani, 30 dicembre, il progetto “Dolce inverno tra le Rocche”, un calendario di eventi che proseguirà fino all’Epifania. L’iniziativa include escursioni, musica e tradizioni dolciarie, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il territorio attraverso diverse esperienze culturali e enogastronomiche, in un’atmosfera sobria e autentica.
Prende il via domani, 30 dicembre, a Ferentillo “Dolce inverno tra le Rocche”, il nuovo cartellone di iniziative che accompagnerà il paese fino all’Epifania con tre appuntamenti tra escursioni, musica e tradizioni dolciarie. Il cuore della festa sarà la nuova piazza Agorà, che nella notte del 31. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
