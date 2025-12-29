Escursioni musica e tradizioni dolciarie | a Ferentillo arriva il Dolce inverno tra le Rocche

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferentillo prende il via domani, 30 dicembre, il progetto “Dolce inverno tra le Rocche”, un calendario di eventi che proseguirà fino all’Epifania. L’iniziativa include escursioni, musica e tradizioni dolciarie, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire il territorio attraverso diverse esperienze culturali e enogastronomiche, in un’atmosfera sobria e autentica.

Prende il via domani, 30 dicembre, a Ferentillo “Dolce inverno tra le Rocche”, il nuovo cartellone di iniziative che accompagnerà il paese fino all’Epifania con tre appuntamenti tra escursioni, musica e tradizioni dolciarie. Il cuore della festa sarà la nuova piazza Agorà, che nella notte del 31. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

escursioni musica e tradizioni dolciarie a ferentillo arriva il dolce inverno tra le rocche

© Ternitoday.it - Escursioni, musica e tradizioni dolciarie: a Ferentillo arriva il “Dolce inverno tra le Rocche”

Leggi anche: Inverno in Paganella: emozioni senza barriere tra neve, tradizioni e magia alpina?

Leggi anche: Inverno in Paganella: emozioni senza barriere tra neve, tradizioni e magia alpina?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.