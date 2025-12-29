Escursioni musica e tradizioni dolciarie | a Ferentillo arriva il Dolce inverno tra le Rocche

A Ferentillo, da domani 30 dicembre e fino all’Epifania, si svolge “Dolce inverno tra le Rocche”. L’evento propone un calendario di attività che include escursioni, momenti musicali e tradizioni legate alle dolciarie locali. Un’occasione per scoprire le bellezze del paese e immergersi nelle sue usanze, in un’atmosfera autentica e ricca di occasioni di condivisione.

Prende il via domani, 30 dicembre, a Ferentillo "Dolce inverno tra le Rocche", il nuovo cartellone di iniziative che accompagnerà il paese fino all'Epifania con tre appuntamenti tra escursioni, musica e tradizioni dolciarie. Il cuore della festa sarà la nuova piazza Agorà, che nella notte del 31.

