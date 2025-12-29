Oliviero Scardicchio, fondatore dei Pitura Freska, ha affrontato un passato segnato da problemi di alcolismo e depressione. Oggi, lavora come bidello, una scelta dettata da esigenze pratiche. La sua storia riflette un percorso di rinascita, in cui il passaggio dalla musica alla quotidianità scolastica rappresenta un nuovo capitolo di vita, lontano dalle difficoltà del passato.

I Pitura Freska quelli non giovanissimi se li ricordano bene. Reggae e ska, dialetto veneziano, ironia, irriverenza, temi sociali, la band è stata attiva fino al 2002 e poi Oliviero Scardicchio, che il gruppo lo ha fondato nel 1987, ha deciso di fare il bidello. Lo racconta al Corriere della Sera proprio lui, detto Skardy. Non una scelta, ma “necessità. Io avevo solo il diploma dell’artistico che non serve a niente se poi non vai avanti. Senza laurea non potevo fare il professore. Ma meglio così, meno casin i”. Non gli sarebbe andato a genio, dice, l’idea di “baruffare” con i colleghi che “vogliono proibire questo e quello ai ragazzi”, ad esempio “il fumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ero alcolizzato e vizioso e me la sono vista brutta, mi aveva preso la depressione… Oggi faccio il bidello per necessità": parla Oliviero Scardicchio dei Pitura Freska

