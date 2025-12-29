Eredità di Brigitte Bardot a chi andrà il patrimonio dell’attrice e attivista

L’eredità di Brigitte Bardot, iconica attrice e attivista per i diritti degli animali, suscita interesse circa la destinazione del suo patrimonio. Dopo una carriera ricca di successi e un successivo ritiro dagli ambienti pubblici, Bardot ha dedicato gli ultimi anni alla tutela degli animali. La questione riguarda ora a chi verrà devoluto il patrimonio lasciato dalla figura pubblica, simbolo di impegno civile e sensibilità ambientale.

Una vita trascorsa in parte sotto i riflettori, seguita dal ritiro e da un secondo tempo più appartato ma non meno importante, dedicato alla tutela dei diritti degli animali. Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre all'età di 91 anni, lascia dietro di sé un patrimonio complesso, che ora deve trovare una destinazione. Secondo stime non ufficiali, la sua fortuna ammonterebbe a diverse decine di milioni di dollari. Un dato, però, conta più di ogni cifra: la successione era stata pianificata da tempo, con una direzione precisa e dichiarata. A chi è destinato il patrimonio di Brigitte Bardot. Da anni, Brigitte Bardot aveva deciso che la parte più cospicua dei suoi beni sarebbe confluita nella Fondation Brigitte Bardot, l'organizzazione da lei fondata nel 1986 nella villa di Saint-Tropez "con un avvocato locale e un'amica", come raccontò in passato.

