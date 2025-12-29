Erdo?an a Hatay | lo stato era presente dopo il terremoto Ma la memoria degli abitanti racconta un’altra storia

Il 6 febbraio 2023, Hatay è stata tra le zone più colpite dal terremoto in Turchia. In un contesto di ricostruzione e interventi, il presidente Erdogan ha visitato Antakya, affermando che lo Stato era presente. Tuttavia, le testimonianze degli abitanti raccontano una realtà diversa, evidenziando le difficoltà e le sfide ancora da affrontare nella regione. Questa visita si inserisce in un quadro di analisi sulle risposte istituzionali e sulla percezione locale.

