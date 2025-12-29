Erdogan a Hatay | lo stato era presente dopo il terremoto Ma la memoria degli abitanti racconta un’altra storia
A Hatay, nel sud della Turchia, il presidente Erdogan ha visitato Antakya, una delle zone più colpite dal terremoto del febbraio 2023. Durante l’evento, ha affermato che lo Stato era presente nell’emergenza. Tuttavia, le testimonianze degli abitanti raccontano una realtà diversa, sollevando dubbi sulla reale efficacia delle misure di risposta e sul sostegno offerto alle comunità colpite.
Ad Antakya, nella provincia di Hatay, una delle aree più duramente colpite dal terremoto del 6 febbraio 2023, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an è tornato oggi a parlare del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
