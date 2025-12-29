Era finito lì mesi prima Mamma e figlia morte intossicate ipotesi shock | Cosa le ha avvelenate

Nelle festività natalizie, una tragedia ha sconvolto la famiglia Di Vita, con la morte di mamma e figlia a causa di un’intossicazione. Mesi prima, erano state trovate in condizioni critiche, lasciando aperte molte domande sulla causa dell’avvelenamento. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla catena di eventi che hanno portato a un esito così tragico, durante un periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia e alla serenità.

La crudeltà della vita ha colpito la famiglia Di Vita nel momento che dovrebbe essere il più sereno dell’anno: il Natale. Una festa trascorsa senza allarmi si è trasformata, nel giro di poche ore, in una tragedia che ha distrutto un’intera famiglia. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, di appena 15 anni, sono morte dopo essersi sentite male. L’ autopsia, in programma per mercoledì 31 dicembre, dovrà chiarire le cause del doppio decesso e fare luce su quanto avvenuto all’ ospedale Cardarelli di Campobasso. L’indagine giudiziaria ha già avuto una prima svolta. Sono indagati tre medici del Cardarelli – due venezuelani e un italiano – oltre a due dottori della guardia medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Era finito lì mesi prima”. Mamma e figlia morte intossicate, ipotesi shock: “Cosa le ha avvelenate” Leggi anche: Mamma e figlia morte intossicate a Natale, svolta shock: la notizia è appena arrivata Leggi anche: “Cosa le ha uccise, fulminante”. Madre e figlia morte a poche ore di distanza: la scoperta shock Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giovedì a Tavazzano una piccola di quattro mesi è stata trovata senza vita nella sua culla. Sabato in una casa di Lodi il parto di una trentacinquenne è finito in tragedia. - facebook.com facebook

