Negli ultimi anni la mitologia greca è tornata con forza al centro della narrativa contemporanea, soprattutto grazie a riscritture che scelgono di spostare lo sguardo sulle figure femminili. Era, romanzo di Jennifer Saint pubblicato in italia da Sonzogno e tradotto dall’inglese da Alessandra De Vizzi. Restituisce complessità a una dea che la tradizione ha spesso ridotto a un solo ruolo, quello della moglie di Zeus. L’autrice sceglie di raccontare Era come una figura politica, ferita, potente e profondamente umana, capace di incarnare conflitti che parlano ancora oggi al lettore contemporaneo. Trama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - ERA di Jennifer Saint: recensione

Leggi anche: Die My Love, recensione: la centralità di Jennifer Lawrence per un dramma che punta alla performance

Leggi anche: Die My Love – Recensione: Un viaggio nella frattura emotiva con Jennifer Lawrence

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Kyle ammette FINALMENTE di aver frequentato Morgan! Perché è finita: Real Housewives of Beverly H...

Jennifer Boldini (@JenniferBoldiniOfficial) - facebook.com facebook