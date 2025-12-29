Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 29 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo
Il 29 dicembre 2025, Epic Games Store offre un nuovo gioco gratuito per gli utenti PC. Questa iniziativa rientra nella tradizione delle offerte natalizie della piattaforma, consentendo ai giocatori di scaricare e provare un titolo senza costi aggiuntivi. Di seguito il link per il download e tutte le informazioni necessarie per approfittare di questa opportunità.
Epic Games Store continua la sua tradizione natalizia e rende disponibile un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. Il titolo del 29 dicembre 2025 è Viewfinder, un’esperienza puzzle originale e molto apprezzata dalla critica, offerta che è attiva per un periodo limitato e rappresenta una nuova tappa della promozione festiva che, solo a dicembre, ha già regalato numerosi giochi di valore. Dopo il regalo della giornata di ieri, Viewfinder può essere riscattato gratuitamente, cliccando su “Ottieni”, a partire da oggi e resterà disponibile fino alle 17:00 di martedì 30 dicembre. Come sempre, una volta reclamato tramite la pagina ufficiale dell’Epic Games Store, il gioco entrerà a far parte della vostra libreria in modo permanente, senza costi nascosti o abbonamenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
