Il 29 dicembre 2025, Epic Games Store offre un nuovo gioco gratuito per gli utenti PC. Questa iniziativa rientra nella tradizione delle offerte natalizie della piattaforma, consentendo ai giocatori di scaricare e provare un titolo senza costi aggiuntivi. Di seguito il link per il download e tutte le informazioni necessarie per approfittare di questa opportunità.

Epic Games Store continua la sua tradizione natalizia e rende disponibile un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. Il titolo del 29 dicembre 2025 è Viewfinder, un’esperienza puzzle originale e molto apprezzata dalla critica, offerta che è attiva per un periodo limitato e rappresenta una nuova tappa della promozione festiva che, solo a dicembre, ha già regalato numerosi giochi di valore. Dopo il regalo della giornata di ieri, Viewfinder può essere riscattato gratuitamente, cliccando su “Ottieni”, a partire da oggi e resterà disponibile fino alle 17:00 di martedì 30 dicembre. Come sempre, una volta reclamato tramite la pagina ufficiale dell’Epic Games Store, il gioco entrerà a far parte della vostra libreria in modo permanente, senza costi nascosti o abbonamenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 29 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 21 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Leggi anche: Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 23 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 25 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 27 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo.

Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre: è un'avventura che gioca con la prospettiva - Viewfinder è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre. multiplayer.it

Epic Games Store: Viewfinder è il nuovo titolo gratuito - Disponibile il nuovo gioco del giorno gratuito su Epic Games Store: si tratta del puzzle game Viewfinder di Sad Owl Studios. vgmag.it

Cassette Beasts rimarrà disponibile come gioco gratuito per 24 ore. Nell'immagine: foto di copertina modificata del titolo. (Fonte: Epic Games Store) - Epic Games Store ha rivelato il gioco gratuito del 27 dicembre per le festività 2025. notebookcheck.it