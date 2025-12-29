Nei giorni che hanno preceduto il Natale, Carrara ha ospitato il campionato regionale di scherma categoria

Nei giorni immediatamente precedenti alla vigilia di Natale, a Carrara si è svolto il campionato regionale di scherma categoria "gpg", che ha visto sfidarsi i migliori atleti toscani nelle varie categorie agonistiche. Era presente anche una delegazione dell’ Empoli Fencing Club, guidata dal tecnico Giovanni Mannini e dal presidente e maestro federale Agostino Gerra. Ed il miglior risultato, per il sodalizio empolese, è stato colto indubbiamente da Samuele Rossi, laureatosi campione toscano nella categoria "ragazzi". Per il giovane schermidore si tratta peraltro di una triplice conferma, avendo conquistato con l’ultima affermazione il titolo toscano per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Entusiasmo Fencing Club. Rossi campione toscano.

