Entusiasmo Fencing Club Rossi campione toscano
Nei giorni che hanno preceduto il Natale, Carrara ha ospitato il campionato regionale di scherma categoria
Nei giorni immediatamente precedenti alla vigilia di Natale, a Carrara si è svolto il campionato regionale di scherma categoria "gpg", che ha visto sfidarsi i migliori atleti toscani nelle varie categorie agonistiche. Era presente anche una delegazione dell’ Empoli Fencing Club, guidata dal tecnico Giovanni Mannini e dal presidente e maestro federale Agostino Gerra. Ed il miglior risultato, per il sodalizio empolese, è stato colto indubbiamente da Samuele Rossi, laureatosi campione toscano nella categoria "ragazzi". Per il giovane schermidore si tratta peraltro di una triplice conferma, avendo conquistato con l’ultima affermazione il titolo toscano per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Empoli Fencing Club si toglie le voglie in trasferta. "Soddisfatti della squadra"
Leggi anche: Un'ondata di entusiasmo e cappellini rossi invade la stazione di Foggia per 'Train... to be cool'
Entusiasmo Fencing Club. Rossi campione toscano.
Entusiasmo Fencing Club. Rossi campione toscano - Nei giorni immediatamente precedenti alla vigilia di Natale, a Carrara si è svolto il campionato regionale di scherma categoria "gpg", che ha visto sfidarsi i migliori atleti toscani nelle varie categ ... lanazione.it
Samuele Rossi sul podio. A Ravenna arriva il bronzo - Il talento dell’Empoli Fencing Club si conferma uno dei migliori prospetti italiani. lanazione.it
FIS GROUP SRL. Wham! · Last Christmas (Pudding Mix). FIS group e i suoi collaboratori ti augurano un Buon Natale e un 2026 da costruire insieme, con entusiasmo e visione. . . . #FISgroup #BuonNatale #Natale2026 #CostruiamoInsieme - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.