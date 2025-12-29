Enel il Governo punta sulla riserva fredda Ma è scontro sulla riconversione industriale

Il Governo italiano sta valutando la reintroduzione della cosiddetta

Carbone sì, ma di Stato. Per Enel è anche una questione di tassi sui bond - Mantenere gli ultimi impianti italiani come riserva di sicurezza, da accendere in caso di emergenza: la decisione è politica e riguarda due centrali da 3,6 Gigawatt. milanofinanza.it

A cinque giorni dalla scadenza del phase out, c’è attesa mista a preoccupazione sulla decisione del governo sul futuro della centrale Enel Federico II di Cerano - facebook.com facebook

CARTOLARIZZAZIONE INCENTIVI FER La bozza del Dl Energia diffusa oggi dal Governo tra le tante misure prevede la cartolarizzazione del costo della componente Asos delle bollette elettriche che contiene gli oneri #rinnovabili. La cosa ha senso Spoil x.com

