Enel il Governo punta sulla riserva fredda Ma è scontro sulla riconversione industriale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo italiano sta valutando la reintroduzione della cosiddetta

BRINDISI - La questione dell’eliminazione progressiva del carbone per la centrale Enel di Brindisi-Cerano, insieme a quella di Civitavecchia, assume nuovi contorni dopo l'informativa del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin al Consiglio dei ministri. Il piano prevede il mantenimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Ex Ilva, il governo porta un altro acquirente e accelera sulla riconversione. Ma i sindacati fanno saltare il tavolo

Leggi anche: Lavori sulla A14 e sulla Complanare sud: il 27 ottobre chiusure nel tratto Bari nord-Zona Industriale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Addio al carbone: Civitavecchia e Brindisi verso lo spegnimento, ma il governo studia la riserva strategica.

Centrale Enel, si va verso l'acquisto da parte dello Stato: decreto entro la fine dell’anno - Potrebbe davvero essere la nazionalizzazione degli impianti la soluzione individuata dal governo per mantenere in vita, quanto meno in riserva fredda, le due centrali a carbone di Brindisi e ... quotidianodipuglia.it

enel governo punta riservaCentrale Enel ed ex Ilva, cosa succede? I destini paralleli e quel 31 dicembre come spartiacque - Centrale Enel di Brindisi ed ex Ilva di Taranto: due simboli dell’industrializzazione al Mezzogiorno ... msn.com

enel governo punta riservaCarbone sì, ma di Stato. Per Enel è anche una questione di tassi sui bond - Mantenere gli ultimi impianti italiani come riserva di sicurezza, da accendere in caso di emergenza: la decisione è politica e riguarda due centrali da 3,6 Gigawatt. milanofinanza.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.