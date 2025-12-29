Empoli zona play off a due punti La strategia di Dionisi per crescere

Empoli, attualmente in zona play off a due punti, si prepara a consolidare la propria posizione. La recente prestazione contro la capolista Frosinone, terminata con un pareggio in rimonta, dimostra la capacità della squadra di affrontare ogni avversario con determinazione e strategia. La continuità e l’approccio tattico di Dionisi saranno fondamentali per mantenere e migliorare la posizione in classifica.

L'1-1 maturato due giorni fa al Castellani, in rimonta contro la capolista Frosinone, conferma che nell'arco dei novanta minuti l' Empoli può giocarsela con ogni avversario. La priorità del 2026 dovrà però essere quella di provare a compiere quel passo in più, sia a livello mentale che di risultati, capace di proiettare la squadra nella lotta per i primi posti. Uno "step" più volte indicato dal tecnico Alessio Dionisi, il quale può comunque ripartire dai quattro punti colti nelle ultime due partite (ricordando anche la precedente vittoria esterna sul Mantova) per tentare di allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

