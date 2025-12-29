Emozioni di Capodanno a Morcone la band di Pambianchi canta Lucio Battisti

Il primo gennaio a Morcone, l’Accademia delle Opere Aps presenta un evento speciale: Roberto Pambianchi si esibirà sul palco del Centro Universitas, interpretando le canzoni di Lucio Battisti. Un’occasione per iniziare l’anno nuovo con musica e emozioni, in un contesto intimo e raccolto. L’appuntamento, alle ore 19, invita il pubblico a riscoprire le melodie di uno dei più grandi artisti italiani in un’atmosfera discreta e coinvolgente.

Accademia delle Opere Aps inizia l'anno nuovo con un evento straordinario: Roberto Pambianchi sul palco del Centro Universitas di Morcone, il 1 gennaio alle ore 19, canta Lucio Battisti. La qualità delle scelte artistiche del presidente dell'associazione Francesco Tuzio è stata condivisa dall'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Luigino Ciarlo e Giulia Ocone, assessore alla cultura del Comune sannita. Dopo il grande successo al Teatro Romano di Benevento lo scorso mese di luglio, la band di Pambianchi torna nel Sannio. Sul palco i bravissimi musicisti: Davide Papaleo alle chitarre, David Forti alle tastiere; Alberto Biasin al basso; Gabriele Morcavallo alla batteria.

